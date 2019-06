Intrappolati sul fondo di una canna fumaria, task force per salvare i gattini

SOSPIRO (7 giugno 2019) - Miagolavano disperati nell’edificio dell’ex Istituto Ospedaliero di Sospiro: mobilitazione e task force di pompieri, medici e personale della struttura socio-residenziale per portare in salvo i micini. E così quattro gattini nati da pochi mesi, sono stati salvati grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e dei dipendenti che per giorni e giorni hanno cercato di capire dove i felini fossero intrappolati.

Grazie ai tecnici presenti in fondazione hanno iniziato a cercare per capire da dove arrivasse quel lamento. Sono arrivati in una zona posta tra il primo e il secondo piano degli uffici, dove ci sono dei mezzanini. Lì è stato avvistato il primo gattino ed è stato liberato. Si pensava che il problema fosse risolto. E invece no. Il giorno successivo il miagolio era ripreso, senza sosta. Dipendenti e tecnici si sono rimessi alla ricerca, per cercare di capire dove fossero intrappolati i gattini. Ed ecco la scoperta: tre micetti erano nel sottotetto. Due erano intrappolati in una vecchia canna fumaria ed erano scivolati talmente in basso che era impossibile poterli tirare fuori. Uno invece si è dato alla fuga non appena ha percepito la presenza delle persone.

I pompieri, con l’ausilio di una telecamera a raggi infrarossi, hanno ispezionato la canna fumaria e individuato la posizione esatta dei due felini. Poi hanno rotto il muro e li hanno tratti in salvo. Il giorno successivo anche il quarto gattino, quello che era scappato, è stato recuperato grazie all’ausilio di una gabbia trappola che era stata posizionata nel sottotetto.

