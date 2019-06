Senza patente, fornisce le generalità del fratello: denunciato

CASTELLEONE (6 giugno 2019) - Coinvolto in un incidente ha raccontato ai carabinieri di avere dimenticato la patente e ha fornito le generalità del fratello. Motivo? Il documento di guida gli era stato ritirato nel 2017. Un 35enne egiziano, residente a Soresina, è stato denunciato per sostituzione di persona e per aver fornito false generalità.

