Ciclista investita da un'auto, 50enne all'ospedale

CASTELLEONE (6 giugno 2019) - Una 50enne in sella alla bici cade a terra investita da un'auto, in via Bressanoro a Castelleone. Succede tutto poco dopo le 10, alla rotonda della stazione. Per la ciclista, trasportata in ospedale a Crema, ferite non gravi. Indagini dei carabinieri di Castelleone per accertare la dinamica dell'incidente. Intervenute un'ambulanza della Croce Verde di Castelleone e un'auto medica del 118.