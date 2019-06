Del Bono e Gori per Galimberti

CREMONA (5 GIUGNO 2019) - Sono arrivati in città per sostenere Gianluca Galimberti, impegnato nella volata finale per la poltrona di sindaco che vedrà la sua conclusione domenica 9 giugno con il ballottaggio contro Carlo Malvezzi del centrodestra.

Oggi alle 18, in piazzetta Cittanova, in corso Garibaldi, c'è stata la ‘La carica dei sindaci’, dialogo tra il primo cittadino di Cremona e i sindaci di Brescia Emilio Del Bono e di Bergamo Giorgio Gori (entrambi rieletti). Davanti a un folto pubblico e incalzati dal moderatore Gilberto Bazoli, ex giornalista de La Provincia, hanno parlato di elezioni, di infrastrutture, di cultura, di sviluppo.

Ma c'è stato anche spazio per attaccare il Governo: “Per Salvini - ha detto Del Bono - è finito il giochino per cui le colpe del governo erano sempre colpa del M5S: ora sarà colpa sua, ed è finito il tempo dei selfie, ora è tempo di governare”.

