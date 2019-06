Ufo, per gli esperti: «Si muove in modo intelligente»

ORZINUOVI (6 giugno 2019) - L’allarme Ufo nei cieli della Bassa Bresciana è vivo più che mai con gli esperti che stanno esaminando il video inedito delle riprese fatte da un’orceana lo scorso 28 aprile dove, fotogramma dopo fotogramma, viene immortalata una luce rossa intensa che viaggia ad altissima velocità.

Dopo due mesi di indagine gli ufologi Angelo Maggioni, Emilio Acunzo e Antonio Bianucci escludono la pista del drone e della lanterna cinese: «L’oggetto si muove in modo intelligente e troppo velocemente». La notizia arriva a pochi giorni dall’apertura ufficiale del Pentagono che, la scorsa settimana, ha ammesso per la prima volta nella storia di indagare ufficialmente sugli Ufo e di possedere una ricca documentazione in merito.

