Scontro auto scooter, ferito un 35enne

CREMONA (5 giugno 2019) - E' rimasto ferito in modo lieve il 35enne a bordo di uno scooter urtato da un'auto questa mattina in via Giuseppina. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.40, all'altezza del distributore Tamoil. Una Alfa Mito, guidata da un 20enne, stava uscendo dalla stazione di servizio quando ha colpito lo scooter del 35enne che stava sorpassando alcuni veicoli incolonnati a causa del traffico intenso. A seguito dell'impatto, il centauro è finito a terra. Rilievi della polizia locale, soccorsi del 118.

