In coda per il selfie con Salvini, 50enne si struscia su una 16enne: arrestato per violenza sessuale

CREMONA (5 giugno 2019) - Luca Todde, cinquantenne di origini sarde e residente da anni nel Bergamasco, è stato arrestato dalla squadra mobile per violenza sessuale su una minore di 16 anni. Il fatto e accaduto lunedì sera ai giardini pubblici di piazza Roma, subito dopo il comizio elettorale di Matteo Salvini. La minore era in coda per un selfie con il vicepremier. Il bergamasco si è messo dietro di lei, l'ha bloccata per un braccio ed ha iniziato a strusciarsi sui glutei di lei. Per dieci minuti, la minore ha cercato di divincolarsi, poi è riuscita a scappare e si è avvicinata alle forze dell'ordine che stavano presidiando la zona. Ha indicato l'uomo che non si era mosso dai giardini. Il bergamasco è stato fermato da agenti della squadra mobile in borghese. Il pm, Milda Milli, ha disposto la custodia cautelare in carcere, dove, domani alle 9, si terrà l'interrogatorio di garanzia davanti al gip. Il bergamasco è incensurato, ma lui stesso ha ammesso alla polizia di aver fatto la stessa cosa un anno fa a Milano al concerto di Radio Italia.

