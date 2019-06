Pensioni, limati 33mila assegni

CREMONA (5 giugno 2019) - Conguaglio amaro e pensioni più leggere per 33.400 residenti in provincia di Cremona. Tutti coloro che percepiscono un assegno superiore ai 1.522 euro, vale a dire tre volte la pensione sociale. Una cifra complessiva rilevante, circa 550mila euro, relativa alle mensilità di gennaio, febbraio e aprile, destinata a sparire dalle loro disponibilità. E se tutto questo non bastasse, altri 180mila euro si perderanno, sempre a livello provinciale, con l’effetto del mancato aumento mensile. Insomma, roba da arrabbiarsi di brutto. E infatti c’era rabbia, tanta rabbia, sabato scorso a Roma tra le delegazioni dei sindacati cremonesi, che hanno partecipato s una grande manifestazione per dire no a questa beffa e a tante altre cose che non vanno nel mondo della previdenza e delle pensioni. Spi Cgile e Pensionati Cisl hanno inviato nella capitale due nutrite delegazioni guidate rispettivamente da Mimmo Palmieri e Giovanni Maggi.

