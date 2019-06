Piscina comunale, nuovo gestore cercasi

CREMONA (4 giugno 2019) - Il Comune vuole affidare la piscina ad un nuovo gestore a partire dal primo agosto e fino al 31 luglio 2020, con possibilità di rinnovo per un altro anno. Dopo la revoca del contratto con Sport Management, la società che gestisce la piscina comunale in forza di una convenzione firmata il primo ottobre del 2017 con scadenza 30 settembre 2042, il Comune punta ora ad una concessione più breve. È stato quindi pubblicato all’albo pretorio l’avviso a farsi avanti per essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione della gestione dell'impianto natatorio. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le 12 del 18 giugno. L’avviso è rivolto a tre tipi di soggetti: enti di promozione sportiva e Federazioni sportive nazionali riconosciuti dal Coni; società e associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento del Coni e affiliate ad una delle federazioni sportive nazionali e a un ente di promozione sportiva; imprese, società, consorzi e raggruppamenti che possano dimostrare, a pena di esclusione, di avere svolto, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, la gestione per almeno due anni consecutivi di almeno un impianto natatorio coperto con una vasca di lunghezza non inferiore a 25 metri.

Il valore stimato della concessione per l’intero periodo, comprensivo dell'eventuale rinnovo — si legge nell’avviso —«risulta essere pari ad euro 1.196.000, Iva esclusa, comprensivo del contributo massimo in conto gestione pari ad euro 38.000 Iva esclusa, riconosciuto solo ai fini di garantire il raggiungimento del punto di equilibrio economico-finanziario. Tale contributo sarà erogato in sede di verifica, a consuntivo, dell’effettivo andamento dei costi e dei ricavi della gestione, ovvero delle effettive condizioni di disequilibrio documentate dal concessionario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO