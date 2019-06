Brenda seconda classificata a The Voice of Italy 2019

PIEVE D'OLMI (5 giugno 2019) - La cantante cremonese Brenda Carolina Lawrence (team di Gué Pequeno) ha chiuso al secondo posto la sua partecipazione all'edizione 2019 del talent musicale The Voice of Italy di Rai2 condotto da Simona Ventura. La proclamazione del vincitore, che si è aggiudicato un contratto discografico con l'etichetta Universal Music, è arrivato all'una e 10 minuti della notte al termine di una lunga maratona musicale contraddistinta da cover e brani inediti. Nella finalissima a 2 con la sedicenne Carmen Pierri (team Gigi D'Alessio), Brenda ha interpretato in versione unplugged la bellissima At last di Etta James. Al terzo posto si è classificata Miriam Ayaba.

Brenda, allieva di Anna Gotti all’accademia Vocal power di Brescia, ha coltivato sin da giovanissima la passione per il canto e la musica. Ha frequentato il liceo classico Vida e ha partecipato ad alcune lezioni alla scuola di Cheryl Porter a Vicenza.

Da qui è nata la collaborazione con il coro Hallelujah gospel singers che le ha permesso di calcare palcoscenici come quello dell’Arena con Zucchero o della trasmissione televisiva Facciamo che io ero su Rai Tre con Tiziano Ferro. Lo scorso anno è stata una delle protagoniste del concerto di Natale in Vaticano. Vanta collaborazioni con mostri sacri della musica, come Patti Smith e Annie Lennox. Brenda è figlia di Dave Lawrence, campione americano di basket che si era stabilito a Pieve d'Olmi ed è prematuramente scomparso nel marzo del 2017 all'età di 57 anni dopo una lunga malattia.