La carica dei sindaci: incontro con Galimberti, Gori e Del Bono

CREMONA (4 giugno 2019) - Continua il percorso di Gianluca Galimberti e del progetto “Cremona, si può!” verso il ballottaggio. Domani 5 giugno, alle ore 18, in piazzetta Cittanova - corso Garibaldi, arriva “La carica dei sindaci”, dialogo tra il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, e i sindaci di Brescia Emilio Del Bono e di Bergamo Giorgio Gori (entrambi rieletti). A moderare sarà Gilberto Bazoli, ex giornalista de La Provincia, già corrispondente di Libero e Corriere della Sera, responsabile della rubrica l’Intruso. I sindaci sono in prima linea per rispondere ogni giorno alle richieste, alle paure, alle esigenze, agli entusiasmi dei cittadini, anche su temi su cui non hanno diretto controllo. Si parlerà di elezioni, di infrastrutture, di cultura, di sviluppo. Verrà chiesto ai sindaci quale sia il metodo per governare bene, stare tra la gente e fare squadra, guardando ai progetti che li hanno già visti insieme e che li potranno unire ancora.

