Vanno a cena fuori, casa razziata

CASTELLEONE (5 giugno 2019) - Escono a cena e al rientro trovano la casa razziata. È accaduto nei giorni scorsi a una coppia di pensionati castelleonesi, residenti in una villetta nel quartiere Borgo Serio. Dopo aver lasciato l’abitazione per qualche ora, dopo essere tornati, tra le 22.30 e le 23, hanno notato la porta d’ingresso forzata. Il resto l’hanno scoperto mettendo piede in cucina: armadi e cassetti rovistati, portagioie trovati e svuotati. Collane, bracciali, orecchini: tutto sparito. Un bottino da diverse migliaia di euro.

