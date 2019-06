Ponte sul fiume Oglio, via libera ai cantieri

SONCINO (5 giugno 2019) - La parola fine sulle lungaggini burocratiche, ora i Comuni rivieraschi e la Regione hanno il via libera per autorizzare i cantieri sul ponte dell’Oglio. Manca solo l’ok dell’Aipo, l’agenzia interregionale del fiume Po, che dovrà coordinare le date per la deviazione delle acque fluviali. Entro la prossima settimana potrebbero ufficialmente partire i lavori per il rinforzo dei piloni.

