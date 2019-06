Primaria Manzoni, una mostra sulle bellezze del quartiere

CREMONA (4 giugno 2019) - Per l’intero mese di giugno, ogni martedì e mercoledì, dalle 16.15 alle ore 17.15 lo spazio espositivo Vera della Scuola primaria “A.Manzoni”, sede di via Decia, è aperto al pubblico che può visitare una mostra dedicata al quartiere circostante. E’ questo il frutto di un’iniziativa molto speciale realizzata in occasione del concorso Piccoli Passi per un comportamento sostenibile. Cento alunni della scuola, accompagnati da cinquanta genitori e dagli insegnanti, sono stati infatti coinvolti in una grande caccia al tesoro nelle vie del loro quartiere dove sono stati guidati, con grande divertimento e altrettanto spirito di ricerca, alla scoperta di tracce e storie del passato.

Questa singolare esperienza è servita come momento di verifica delle competenze geografiche, scientifiche e storiche apprese dai giovanissimi allievi durante l’anno, permettendo inoltre di stimolare i partecipanti al piacere della mobilità lenta che consente di conoscere e apprezzare le bellezze dei luoghi nei quali si vive. Coinvolti attivamente nelle scoperte anche i genitori: un’esperienza che è stata apprezzata in quanto ha permesso loro di scoprire aspetti e notizie sui luoghi visitati di cui non erano a conoscenza. La speciale caccia al tesoro è stata promossa e condotta dalla Scuola primaria “A. Manzoni” (Istituto Comprensivo Cremona Cinque) in collaborazione con il Settore Politiche Educative del Comune di Cremona.

Per informazioni: Istituto Comprensivo Cremona 5, tel. 0372 454205/21688, www.cremonacinque.edu.it

