Monticelli, caos Tari: moduli errati. Ristampati e da ritirare

MONTICELLI D'ONGINA (5 giugno 2019) - É caos Tari in paese. I moduli di pagamento f24 della tassa rifiuti, già recapitati a buona parte delle duemila famiglie monticellesi, sono stati stampati con un errore che ne impedisce il pagamento in banche e uffici postali, di conseguenza i cittadini si devono recare in municipio per ritirare quelli corretti. Con una polemica nella polemica, divampata anche sui social: come noto da circa un anno gli uffici municipali sono chiusi al sabato (fatta eccezione per il prossimo, visto che è stata disposta un’apertura straordinaria ad hoc) e dunque per chi lavora il disguido rischia di trasformarsi in un disagio maggiore.

