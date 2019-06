BioBlitz, giovani e famiglie scoprono il parco

SONCINO (5 giugno 2019) - Centinaia di turisti e appassionati di piante e animali hanno avuto la possibilità, per due giorni, di trasformarsi in guardiaparco e ricercatori naturalisti grazie all’evento BioBlitz del Parco Oglio Nord. Interi chilometri immersi tra boschi e fiumi per un percorso che ha attraversato il cuore della riserva da Soncino ad Acqualunga di Borgo San Giacomo, passando per Torre Pallavicina e Orzinuovi.

