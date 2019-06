Nel giorno di Salvini Anonymous hackera il sito della Lega Cremona

CREMONA (3 giugno 2019) - Nel giorno in cui Matteo Salvini è a Cremona, Anonymous hackera il sito internet della Lega provinciale postando un messaggio contro le politiche migratorie del ministro dell’Interno. «Nettuno li salverebbe... tu li stai affondando tutti! Dimenticando che sono persone anche loro», è scritto nel messaggio allegato a un’immagine di Nettuno con il viso del leader della Lega e con tanto di tridente in mano davanti a un barcone in balia delle onde.

