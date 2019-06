Salvini: 'Il Governo va avanti quattro anni'

CREMONA (3 giugno 2019) - "Il Governo va avanti quattro anni". Lo ha detto Matteo Salvini nel corso del comizio iniziato pochi istanti fa in piazza Roma a Cremona. Il leader della Lega è in città per sostenere il candidato del centrodestra Carlo Malvezzi. Centinaia di persone ai giardini pubblici.

