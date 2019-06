Cortei, slogan e proteste: 'Salvini, quando lavori?'

CREMONA (3 giugno 2019) - Striscioni, Bella Ciao cantata a squarciagola, slogan. Va in scena in corso Campi, tra via Palestro e la Galleria del Corso, la protesta contro Matteo Salvini, il leader della Lega, atteso per questa sera a Cremona dove sarà imepgnato in un comizio in piazza Roma per sostenere il candidato sindaco Carlo Malvezzi al ballottaggio del 9 giugno.

Tra i manifestanti, due cortei, ci sono i militanti del centro sociale Dordoni, ma anche tanti studenti universitari. Una di loro, Francesca, al secondo anno di Scienze politiche a Parma, dice: "Perché protestiamo? Protestiamo perché è un nostro diritto sancito dalla Costituzione. Protestiamo perché Salvini rappresenta solo coloro che fanno parte del suo schieramento politico e non tutti gli italiani. Protestiamo perché è in perenne comizio elettorale. Non ha mai iniziato il suo ruolo di ministro dell'Interno, infatti ha fatto solo 17 giornate dall'inizio dell'anno. Per tutto il tempo presenzia a sagre, feste di paesi, comizi. E' di qua e di là, quindi, Salvini quando lavori?".

