Salvini, tutto il centro blindato: doppio corteo di protesta

CREMONA (3 giugno 2019) - Cremona si prepara per l'arrivo di Matteo Salvini e per l'occasione è stato predisposto un maxi servizio d'ordine. L'intero centro storico - il leader della Lega parlerà in piazza Roma - è blindato da 110 tra poliziotti, vigili e carabinieri. Cestini e tombini sono stati sigillati.

Per contestare il vicepremier e ministro dell'Interno, in città per sostenere Carlo Malvezzi al ballottaggio del 9 giugno, ben due cortei di protesta. I giovani di Io accuso tra corso Campi e via Palestro, i manifestanti dell'iniizativa promossa da Alternativa Comunista (tra loro i membri del centro sociale Dordoni) tra Corso Campi e la galleria del Corso.

Durante la giornata, da alcuni balconi, sono spuntati gli ormai immancabili striscioni contro Salvini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO