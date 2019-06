La scomparsa di Angelo Faliva, appello a Salvini

CREMONA (3 giugno 2019) - Il 25 novembre prossimo saranno dieci anni. E il mistero resta. La procura ha chiesto l’archiviazione sulla scomparsa di Angelo Faliva, lo chef di 31 anni sparito, dalla sera alla mattina, il 25 novembre del 2009 dalla Coral Princess, la nave da crociera in navigazione tra Aruba (Venezuela) e Cartagena de Indias (Colombia), dove era diretta. La sorella Chiara non ci sta e ha annunciato che questa sera, quando il ministro dell'Interno Matteo Salvini sarà a Cremona, gli consegnerà una lettera indirizzata, per conoscenza, anche al ministero degli Esteri.

Indagine in salita, aperta dieci anni fa dall’ex pm Cinzia Piccioni, passata, poi, all’ex procuratore, Roberto di Martino, ed infine ereditata dal sostituto Francesco Messina, il quale attraverso una rogatoria a suo tempo chiesta, ha analizzato gli elementi raccolti dagli inquirenti delle Bermuda. Ed anche se «alcuni elementi sono interessanti», tuttavia non sono sufficienti per venirne a capo. Anche perché «manca il corpo e senza il corpo si può ipotizzare qualsiasi cosa: teoricamente, Faliva potrebbe essere scappato, potrebbe essersi suicidato, potrebbe essere stato buttato in mare da qualcuno. Il mistero resta».

