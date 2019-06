Uno striscione contro l'arrivo di Matteo Salvini

CREMONA (3 giugno 2019) - In serata è atteso il leader della Lega Matteo Salvini che, in vista del ballottaggio a sindaco di domenica, effettuerà un comizio elettorale in favore di Carlo Malvezzi. E in città c'è già che sta esprimendo il proprio disenso: in via dei Mille è comparso infatti, appeso al balconcino di uno stabile, lo striscione con la scritta "Salvini mi rendi triste".

