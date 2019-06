Addio a don Sante Braggiè

CREMONA (2 giugno 2019) - E' morto all'improvviso, ieri sera, per un arresto cardiaco irreversibile don Sante Braggiè. A nulla è valso l’intervento dei sanitari dell’ospedale di Fermo, dove da qualche giorno era ricoverato, assistito dai famigliari. Dopo essere stato per sette anni, tra il 1993 e il 2000, cappellano del cimitero di Cremona e dal 2015 al 2017 collaboratore parrocchiale dell’unità pastorale del Boschetto-Migliaro, a Cremona, e di nuovo cappellano al camposanto, da circa un anno viveva a Montedinove (Ascoli Piceno) presso i Frati Minori Conventuali, per un periodo di formazione permanente. Avrebbe ripreso il ministero dopo i mesi estivi. Don Sante Braggiè avrebbe computo 60 anni il 13 giugno.

