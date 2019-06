Il prefetto: 'Coesione, sicurezza e legalità grazie al contributo di tutti'

CREMONA (2 giugno 2019) - Anche a Cremona, in occasione del 2 giugno, si è celebrata la Festa della Repubblica. La prima per il nuovo prefetto, Vito Danilo Gagliardi, all'ombra del Torrazzo "ma non la prima in Lombardia. Per me -ha detto nel discorso in piazza del Comune - è motivo di grande onore tornare a servire questa terra, ove già ho avuto modo di prestare la mia opera in passato, maturando un profondo senso di stima e rispetto verso una comunità dall'anima forte e laboriosa, con solidi valori civici ed un radicato senso del bene comune. Nell’assumere le funzioni di prefetto in questa provincia di antica civiltà, avverto tutta la responsabilità del compito che mi è stato affidato, ma anche l'orgoglio per essere stato destinato ad una sede così bella e armoniosa, luogo d'arte e di cultura, terra di sapori e di suoni che tutto il mondo conosce e apprezza".

Dopo aver salutato le autorità civile e religiosi presenti ed essersi rivolto ai cittadini così come alle associazioni di volontariato al mondo della scuola e dell'informazione, il prefetto ha assicurato di essere "pronto ad assicurare l’impegno totale e la disponibilità più completa, mia personale e di tutta la Prefettura, e a tutti chiedo, in concorde sinergia con le altre istituzioni del territorio, l’aiuto e la collaborazione indispensabili per lo svolgimento delle mie funzioni e per il raggiungimento di sempre più elevati obiettivi di coesione sociale, di tutela della sicurezza e della legalità, di difesa del territorio e di modernizzazione dell'Amministrazione; obiettivi che potranno essere raggiunti solo con l’impegno concorde e solidale di tutti, cittadini compresi. Mi pongo, nei confronti della nuova realtà che andrò a conoscere, con lo spirito di chi è pronto ad ascoltare tutti coloro che rappresentano legittime istanze del territorio con l'intenzione di adottare scelte quanto più possibile condivise, adoperando la pazienza e la meticolosità del liutaio ma anche la decisione e la precisione di esecuzione del violinista. Credo che nella vita di ciascuno di noi risuoni una sinfonia che segue uno spartito ben preciso. La mia si arricchisce ora del canto dei pregiati violini di Stradivari, e non potevo augurarmi contributo migliore per chi è chiamato a dirigere e coordinare un’orchestra di più elementi. Confido in tutto ciò e con l’augurio che, grazie a questa collaborazione, si arrivi ad eseguire, in un contesto di ordinato e sereno vivere civile, una melodia di crescente prosperità e benessere per la Provincia di Cremona e per tutti i suoi abitanti".

