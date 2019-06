Incidente e aggressione, l'intervento dei vigili evita il peggio

CREMONA (1 giugno 2019) - Un banale incidente tra un furgone e una motocicletta degenera in rissa e servono tre pattuglie della polizia locale per placare gli animi decisamente surriscaldati. Storia di oggi pomeriggio, alle 13.50, alla rotonda del CremonaPo sulla Castelleonese. Due le persone coinvolte, entrambe con lesioni per fortuna non gravi: uno viene medicato sul posto e rifiuta il trasporto al pronto soccorso, l'altro, invece, si fa portare all'ospedale per le cure necessarie.