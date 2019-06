Nuovo attracco per la navigazione sul Po e riqualificazione della Lanca Livrini

CREMONA (1 giugno 2019) - Un nuovo attracco per la navigazione lungo il Po e nuovi percorsi naturalistici verso la Lanca Livrini. La biciclettata con pomeriggio in riva al fiume del progetto “Cremona, si può!” è stata l’occasione per condividere importanti novità per il comparto. L’amministrazione Galimberti ha lavorato in questi anni per promuovere le attività legate al Po e rilanciare il comparto rendendolo più attrattivi per sport, natura, tempo libero e turismo: la riqualificazione degli spazi, l’implemento della ciclabilità sia di collegamento alla città sia all’interno di VenTo (la pista Venezia-Torino), il contratto di fiume e l’accordo sul parco del Po e del Morbasco (Plis) con gli altri comuni, sono le azioni portate avanti. Ma l’amministrazione è già in campo per due nuove importanti opere. Prima di tutto, la realizzazione di un nuovo punto di partenza e arrivo per le barche turistiche che lavorano sul Grande Fiume. Con Aipo, nuovi armatori e Canottieri, è stato individuato il punto sul lungo Po ideale per il nuovo attracco (nei pressi del Dopo Lavoro Ferroviario) e il bando regionale per richiedere i finanziamenti. Entro inizio luglio avverrà la presentazione del progetto che prevederà anche il migliora-mento dell’accessibilità al nuovo attracco. Seconda importante opera su cui si sta lavorando è la riqualificazione dei percorsi nauralistici che vanno dalle Colonie Padane alla Lanca Livrini, prosecuzione della riquaificazione in corso della Lanca Bosconello. Anche in questo caso, il progetto verrà presentato ad un bando della Fondazione Cariplo. Prosegue così il lavoro congiunto per rendere il lungo Po come un vero e proprio lungo mare, con interventi che hanno l’obiettivo di migliorarne la vocazione naturalistica e turistica. A beneficio del comparto e di tutta la città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO