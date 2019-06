La crociera musicale a Venezia

VENEZIA (1 giugno 2019) - È salpata ieri mattina destinazione Venezia la crociera Monteverdi. A bordo della motonave Stradivari inglesi, finlandesi, svizzeri, spagnoli, olandesi ma anche qualche cremonese, cremasco e milanese sulle tracce del divin Claudio in un viaggio suggestivo alla scoperta di paesaggi ricchi di cultura, arte e storia. Sulle placide acque del Po, l’ensemble Il Furibondo si è cimento in un programma che ha esaltato le caratteristiche più estreme dello strumentalismo barocco italiano e d’oltralpe di Francesco Geminiani e Joseph Boismortier, spingendosi verso il più composto e cristallino rococò di Giovanni Benedetto Platti. In serata nella stupenda cornice del teatro Bibiena di Mantova i croceristi hanno assistito al concerto dell’ensemble Felice Dall’Abaco che ha proposto vivaci pagine vivaldiane. Oggi l’arrivo a Venezia con la visita dell’Isola di San Servolo, antico centro religioso trasformato poi in manicomio ed oggi sede universitaria. Nell'auditorium dell'isola si sono esibiti i Micrologus con Canti sacri e profani tra ragione e follia. Nel tardo pomeriggio è prevista una visita nella città lagunare prima del rientro a Cremona in serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO