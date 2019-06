Monticelli, lastre di eternit abbandonate alle campane

MONTICELLI D'ONGINA (2 giugno 2019) - Lastre di eternit abbandonate all’esterno delle campane per la raccolta rifiuti, come se si trattasse di immondizia comune. Ma al di là del fatto che i sacchi non possono essere lasciati all’esterno dei bidoni, c’è anche un’altra pesante irregolarità: l’amianto è un rifiuto speciale e pericoloso, con precise regole di smaltimento. Il ritrovamento è avvenuto nella frazione Borgonovo e su disposizione del sindaco Gimmi Distante sono già state avviate verifiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO