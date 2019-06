Finti missionari in azione: via i soldi e rabbia

CREMONA (2 giugno 2019) - Dopo i falsi preti, i finti addetti dell’associazione «che da anni si dà da fare per i missionari del Madagascar». E' l’ultima frontiera della truffa messa a segno in città che fa leva sulla solidarietà. Ne sanno qualcosa i tre anziani finiti nel mirino nei giorni scorsi tra via Giuseppina e le traverse di viale Concordia. Il denaro devoluto alle finte missioni supera di poco i cinquecento euro. Indagini in corso.

