Controlli a tappeto, droga sequestrata e tre denunce

I carabinieri della compagni di Fiorenzuola d’Arda hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere che ha interessato i comuni di Caorso e Monticelli d’Ongina.

Nel servizio sono state impegnate le pattuglie delle Stazioni di Caorso, Villanova sull’Arda, e Gropparello, ed una pattuglia dell’aliquota Radiomobile oltre a personale in abiti civili del Nucleo Operativo e Radiomobile. Iniziata nel tardo pomeriggio di ieri, protrattasi nella serata, l’attività, iniziata con una attenta prevenzione dei reati contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione e truffe ai danni di persone solo o anziane, è stata eseguita anche attraverso mirati controlli su strada nei confronti di veicoli e soggetti in transito.

I militari dell’Arma hanno controllato una cinquantina di veicoli e più di settanta persone. In particolare è stata sequestrata della droga e sono state deferite in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: un 21enne bergamasco in possesso di 2,5 grammi di hashish; un 19enne piacentino con 3 grammi di marijuana; un 30enne sempre della provincia di Piacenza con 1 grammo di cocaina.