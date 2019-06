Rubò gratta e vinci a Sospiro, 15 mesi di carcere

PIZZIGHETTONE (1 giugno 2019) - Nel 2008, approfittando di un attimo di distrazione della barista aveva rubato alcuni gratta e vinci in un locale di Sospiro. I carabinieri, il 28 maggio, hanno arrestato un 65enne di Pizzighettone in ottemperanza ad un ordine di carcerazione per espiazione della pena detentiva emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Cremona: dovrà scontare in carcere 15 mesi. L’uomo, al termine delle indagini, fu comunque riconosciuto dalla titolare dell’esercizio anche a causa di un grosso tatuaggio sul dorso della mano che ne facilitò l’identificazione.

