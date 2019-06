La Giornata mondiale del latte: informazione, approfondimento e poi la lunga notte bianca

CREMONA (1 giugno 2019) - Latte sì, non c’è dubbio. Ma i dubbi sorgono se a mettere in crisi l’opinione pubblica sono le fake news, che purtroppo valgono più di mille parole di esperti, tanto più se i consumatori sono disorientati. Oggi, in apertura delle iniziative della ‘Giornata Mondiale del Latte’, si è tenuto il convegno Informazione e corretta alimentazione nell’età pediatrica e adolescenziale, organizzato dalla Federazione Internazionale del Latte in collaborazione con l’Università Cattolica e la Fondazione Invernizzi. La giornata di studi era inserita nel programma della Festa del Latte, organizzata dalla Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, dall’Anga e dal quotidiano «La Provincia», una kermesse all’insegna di approfondimenti, promozione del latte e musica.

Nel pomeriggio Cortile Federico II strapieno di ragazzi, lo sport che fa comunità e include: il Baskin ha festeggiato l’avvio del campionato nazionale e l’ha fatto con un brindisi con un bicchiere di latte.

Nella Festa del Latte hanno convissuto e si sono amalgamati approfondimento, informazione, divertimento, convivialità e musica. Così, mentre sotto i portici il buffet caratterizzato dal colore bianco apriva la serata, i giovani imprenditori dell’Anga si sono ritrovati per un aperitivo sotto il segno della comune passione per il latte. La chiusura della festa è stata affidata al divertimento, tra luci e musica (nel rispetto del riposo dei residenti) con la silent disco dance e il dj set in piazza della Pace con i dj Bocca, dj Bonvo e dj Giulio Davoli by JFK.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO