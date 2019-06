Accordo tra i donatori Avis e il centro islamico

SORESINA (1 giugno 2019) - L’Avis di Soresina e l’associazione Al Manar uniti per rilanciare le donazioni di sangue. Dopo l’appello rivolto alcune settimane fa dal presidente Mohammed Snidi ai frequentatori del centro culturale islamico di via Cremona, i due sodalizi hanno avviato una collaborazione che consentirà alla stessa Avis di far fronte alle defezioni accusate negli ultimi tempi, dovute in parte a motivi di salute, e in parte a trasferimenti dei soci in altre città. L’associazione guidata da Giuseppe Landi ha accolto di buon grado la disponibilità manifestata da Snidi: qualche donatore straniero in realtà fa già parte della grande famiglia Avis, compresa una studentessa di origine nordadricana di 20 anni iscritta alla facoltà di Medicina, ma il grosso delle adesioni lo si attende da qui in avanti.

