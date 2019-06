Restauro col cuore, stemma del paese per il papà

CORTE DE’ FRATI (1 giugno 2019) - Pennello alla mano e ricordi nel cuore: il volontario 66enne Renzo Rizzi restaura lo storico vessillo comunale per rendere omaggio al defunto padre Mario Rizzi, per 35 anni impiegato in municipio a Corte de’ Frati. «Un regalo per lui e per tutta la comunità – spiega l’ex arredatore ora in pensione –, in questo progetto ho messo tutto me stesso proprio come mio papà ha fatto dal 1945 al 1977 aiutando e dando una mano agli abitanti di Corte de’ Frati. E dopo un mese di duro lavoro questo grande ovale in ferro, da sempre simbolo del nostro Comune, sta per tornare a risplendere sulla facciata del municipio.

