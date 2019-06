Fibra al via, il web potenziato arriva nelle case

SONCINO (1 giugno 2019) - Rivoluzione tecnologica nel borgo murato e problemi di connessione risolti, almeno per metà. Da questa settimana internet in città diventa super veloce, circa cinque volte più di prima, grazie alla fibra ottica di Tim che, come spiega il vicesindaco Fabio Fabemoli: «Ora ha cablato tutto il paese». Saranno i tecnici dell’operatore di telecomunicazioni a contattare i soncinesi nei prossimi giorni per l’installazione del nuovo modem e il passaggio ai nuovi contratti. La rete raggiunge anche le frazioni che però, specie nel caso di Gallignano, continuano a soffrire pesanti disagi per quanto riguarda la telefonia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO