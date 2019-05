Furto di profumi al CremonaPo, arrestata 40enne romena

CREMONA (31 maggio 2019) - Una quarantenne originaria della Romania, in italia senza fissa dimora e pregiudicata, è stata arrestata dai carabinieri in flagranza del reato di furto aggravato continuato interno ad esercizi commerciali). Nel tardo pomeriggio di ieri, nel supermercato Ipercoop del centro commerciale CremonaPo, la romena è stata notata prelevare dagli scaffali della merce, occultata all’interno di una borsa munita di schermatura per eludere i sistemi antitaccheggio; si è poi allontanata superando il varco 'uscita senza acquisti' senza provvedere al relativo pagamento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, i quali hanno rintracciato la 40enne mentre usciva dal negozio Profumerie Douglas dove aveva rubato profumi per un valore complessivo di 500 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO