Scocca l'ora della Festa del Latte

CREMONA (30 maggio 2019) - Dalle 10 del mattino a mezzanotte, da palazzo comunale a tutto il resto del cuore cittadino, dai convegni a tema con esperti alle iniziative per i giovani come la silent disco: è l’ora della Giornata del Latte e domani, con un giorno d’anticipo rispetto alla data istituita nel 2001 dalla Fao per sottolineare l’importanza di questo alimento globale, Cremona vivrà un evento per tutti. Di approfondimento e di festa. E soprattutto di sensibilizzazione. L’obiettivo degli organizzatori, Libera Associazione Agricoltori cremonesi e Giovani di Confagricoltura Anga con il patrocinio del Comune e con il quotidiano La Provincia media partner: informare correttamente ad una corretta alimentazione.

LA GIORNATA DEL LATTE [IL PROGRAMMA]

LA FESTA DEL LATTE [IL PROGRAMMA]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO