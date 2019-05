Offende i vigili su Facebook, pensionato denunciato

SORESINA (31 maggio 2019) - Denunciato per aver offeso i vigili sui social. Un pensionato di Castelleone dovrà rispondere davanti ai giudici delle frasi pubblicate su Facebook, ritenute lesive dell’onore e del prestigio del corpo di polizia locale. A confermare la notizia è il capo del comando municipale di Soresina, Giovanni Tirelli, che ha sporto querela per tutelare il decoro dei suoi uomini. Il casus belli risale a qualche settimana fa, e nasce da un intervento della polizia locale al mercato del lunedì, durante il quale gli agenti hanno invitato un musicista di strada (che si esibiva ricevendo le offerte dei passanti) ad allontanarsi dall’area delle bancarelle. L’azione, notata da molti visitatori, ha poi scatenato una lunga discussione sul profilo pubblico, quindi visibile a tutti, di un utente Facebook. C’è chi ha accusato la polizia locale di eccessiva severità nei confronti del musicista e di non essere altrettanto ferma nel reprimere il fenomeno dell’accattonaggio, e poi c’è chi ha aggiunto, come il pensionato castelleonese, affermazioni ritenute oltraggiose. Da qui la denuncia.

