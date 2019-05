Auto in un campo: schianto violento, conducente illeso

CASTELLEONE (30 maggio 2019) - L’auto uscita di strada, seminascosta in un campo; una ruota anteriore completamente staccata dal resto del veicolo; danni consistenti al resto della vettura. Stamattina quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di una Volkswagen Polo in un campo, al largo della Paullese, a un centinaio di metri dal cavalcavia di Corte Madama, i carabinieri intervenuti per rilevare l’incidente hanno temuto il peggio. Invece se dall’interno dell’abitacolo non si percepivano segni di vita era solo perché effettivamente a bordo non c’era più nessuno. L’autore della fuoriuscita, un giovane residente a Grumello, si era già fatto venire a prendere, da amici o familiari, senza ricorrere alle cure del 118.

