Castelvetro, gang di ladri. Chiesti 30 anni di carcere

CASTELVETRO PIACENTINO (30 maggio 2019) - In settembre erano stati arrestati all’alba in una cascina a pochi passi dal ponte di Po, attraverso un blitz che aveva impiegato anche un elicottero, ora per ognuno di loro il pm Emilio Pisante ha chiesto dieci anni di carcere: secondo l’accusa i tre ladri albanesi che avevano scelto la Bassa Piacentina come covo, hanno commesso una ventina di furti in un mese. Quella scorsa, infatti, era stata un’estate di razzie fra le aziende agricole e le abitazioni di Castelvetro, San Giuliano, Villanova, Caorso, Cortemaggiore, Monticelli, San Nazzaro e San Pietro in Cerro. Il passo falso a Mezzano Chitantolo, quando era stata registrata la targa di una Volvo V70 che ha permesso ai carabinieri della compagnia di Fiorenzuola di risalire al nascondiglio castelvetrese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO