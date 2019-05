Ballando Ballando, mercoledì debutto al Parco Rita Levi Montalcini

CREMONA (30 maggio 2019) - Si terrà mercoledì 5 giugno il primo appuntamento della rassegna Ballando Ballando che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, si è dovuto rinviare per ben due volte. Alle ore 21, al Parco Rita Levi Montalcini (Quartiere 5), ci si potrà cimentare con il liscio grazie al duo Gianni e Cristiano, mentre il Gruppo Animazione CremonaDance&co, diretto da Renato Arisi ed Elena Cacciatori, che collabora con il Settore Cultura e Musei per la realizzazione dell’iniziativa, proporrà un intermezzo con spettacolo.

Come da programma la rassegna Ballando Ballando proseguirà domenica 9 giugno, alle ore 16, alla Fondazione La Pace - Casa di Riposo "Giovanni e Luciana Arvedi" (via Massarotti, 49) sempre all’insegna del ballo liscio. In questo caso sono invitati a partecipare anche coloro che risiedono nelle vicinanze della struttura.

Avanti sempre con il liscio lunedì 10 giugno, alle 21, al Prato Albero della Libertà (Quartiere 11): questo appuntamento, grazie alla collaborazione del Comitato Soci Coop Lombardia - Zona Cremona, dalle 18.30 alle 20.30, sarà preceduto dall’aperitivo musicale Cantando Cantando, al quale sono tutti invitati, in compagnia di Diego Favagrossa. Alle 21 si esibirà come per le altre serate il duo Gianni e Cristiano con spettacolo sempre a cura del Gruppo di Animazione CremonaDance&Co diretto da Renato Arisi ed Elena Cacciatori.

Info: 338 9120937 - 0372 407784

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO