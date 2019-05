Nuove ronde, gli occhi sulla città

CREMONA (30 maggio 2019) - Controlli minuziosi. Acquisizione di informazioni. Valutazione condotte sul terreno. Monitoraggio delle situazioni più delicate. Contrasto quando serve. Un’azione corale, coordinata, capace di modulare, di volta in volta, gli interventi che servono. In questi termini il prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi ieri sera ha illustrato il primo di una serie di sopralluoghi nel tessuto urbano, a cominciare dalle zone notoriamente più sensibili, quelle che hanno palesato situazioni di difficoltà o disagio per la cittadinanza. Schiamazzi, persone che bevono e via di questo passo. problemi per la quiete delle persone ma non soltanto. L’appuntamento, ieri sera, era in piazza Lodi. Alle 21 sono giunti il prefetto, il questore Carla Melloni e i comandante provinciali dei carabinieri, tenente colonnello Marco Piccoli, e della Guardia di finanza, colonnello Cesare Maragoni.

