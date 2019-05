Ballottaggio, Salvini lunedì a Cremona per Malvezzi

CREMONA (29 maggio 2019) - Matteo Salvini scende in campo per sostenere la campagna elettorale di Carlo Malvezzi, candidato sindaco di Cremona al ballottaggio del 9 giugno contro Gianluca Galimberti. Il vicepremier e ministero dell'Interno sarà in città lunedì 3 giugno. Il leader della Lega dovrebbe essere sotto il Torrazzo in serata alle 21, probabilmente in piazza del Comune o in piazza Roma, oppure, in caso di maltempo, a palazzo Cittanova.

Si concretizza così l'auspicio dei militanti locali della Lega che vedono nell'arrivo di Salvini una concreta speranza per colmare il gap di cinque punti percentuali in favore del primo cittadino uscente nella complicata rincorsa di Malvezzi. «Siamo al lavoro per far venire il Capitano e chiudere la partita con la vittoria del centrodestra. Solo la Lega - aveva detto ieri Alessandro Zagni - garantisce il cambiamento di questa città ferma. E solo Salvini potrà darci l’entusiasmo e la forza indispensabile per mandare a casa la sinistra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO