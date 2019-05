Emodializzata ha un bambino, prodigio in sala parto

CREMONA (30 maggio 2019) - Madre malgrado tutto. I timori, la fatica, poi il premio. Il più bello. Il più importante. La felicità inseguita e abbracciata. Una storia che lascia senza parole, bella e sorprendente, quella che ha per protagonista una giovane donna emodializzata residente a Cremona che nel gennaio scorso ha dato alla luce un bimbo. La 26enne, in cura presso il Centro Dialisi di Cremona, diretto da Fabio Malberti, nel dare alla luce un bellissimo bambino è stata l’artefice di un evento non comune. A Cremona è la prima volta che succede e nel mondo, ad oggi, sono segnalati solo mille casi. Il piccolo, nato prematuro, è stato seguito a lungo con la massima cura dai medici e il grande amore dei genitori. Ora sta bene. L’evento è raro anche tenuto cono del fatto che già restare incinta, in quelle condizioni, è assai difficile. Portare avanti la gravidanza è una prova davvero notevole.

