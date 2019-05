Persico Dosimo ha già il commissario prefettizio

PERSICO DOSIMO (29 maggio 2019) - Domenica le elezioni comunali di Persico Dosimo non hanno designato nessun sindaco. Giacomo Zaffanella, candidato unico, non ha raggiunto il secondo quorum necessario, cioè non ha ottenuto il 50 per cento più uno delle preferenze dei voti. A due giorni dall'esito delle urne il prefetto Vito Danilo Gagliardi ha nominato Alfonso Sadutto - vice prefetto aggiunto della prefettura di Cremona - commissario per la provvisoria amministrazione del Comune.

