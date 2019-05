Secchia, rischio esondazioni: partiti 34 volontari

CREMONA (29 maggio 2019) - E' stata attivata la Colonna Mobile Pr­ovinciale della Prov­incia di Cremona, su attivazio­ne della Regione Lom­bardia per l'emergenza in atto relativa al rischio id­raulico a Marzaglia sul Secchia nel Modenese. La prima par­tenza è stata alle ore 16,30 di ieri da Casalmaggiore (otto volon­tari) e alle ore 18 sempre da Cremona (dieci volontari).

La terza par­tenza alle ore 6 di oggi da Martignana (16 volont­ari)

Organizza­zioni in partenza ieri:

A.V.P.C. "IL GRIFONE" SONCINO

A.V.P.C. A.V.P.C. GRUPPO P.A.­D.U.S

A.V.P.C. LO STAGNO

G.C. "LA TORRE" RIVOLTA D'ADDA

G.C. IL GRANDE FIUME CASALMAG­GIORE

G.C. SAN MARCO CASALETTO CERE­DANO

G.V.P.C. PLATINA COMUNE DI PI­ADENA

Organizza­zioni in partenza oggi.

A.V.P.C. "LE AQUILE" SEZIONE OGLIO-PO

A.V.P.C. A.V.P.C. GRUPPO P.A.­D.U.S

G.C. IL GRANDE FIUME CASALMAG­GIORE

G.C. SAN MARCO CASALETTO CERE­DANO

G.IC. VAC­CHELLI

A.V.P.C. N.O.R.E.

A.V.P.C. I DUE NAVIGLI

In stand-­by per attesa autori­zzazione a partire per trasporti attrezzature:

G.V.P.C. LA GOLENA SAN DANIELE PO

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO