Razzia al bar: corrente tagliata, porta forzata e mani sulle slot

CICOGNOLO (29 maggio 2019) - Ladri in azione al bar La Dolce Vita: via la corrente per eludere le telecamere, porta d’ingresso forzata con un piede di porco e malviventi che staccano e portano via di peso le due slot e il cambiamonete. Il bottino si aggirerebbe tra i mille e i duemila euro. Indagano i carabinieri.

