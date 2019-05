Ladri e vandali all'oratorio

MONTICELLI (29 maggio 2019) - Entrano nel parco della Rocca non per giocare ma per arrecare danni alle attrezzature e ai giochi, bivaccare, oltre che per rubare generi alimentari dalle sale dell’oratorio parrocchiale. Accade da qualche tempo e l’ultimo episodio, da imputare con ogni probabilità ad un gruppo di ragazzi, è storia di poche notti fa: hanno divelto il dondolo a forma di paperella e l’hanno addirittura gettato nel cestino.

