Il bosco regalato dai volontari

CASTELVERDE (29 maggio 2019) - Un polmone verde di 520 essenze autoctone in varie zone del paese regalato dai volontari iscritti all’albo comunale e dall’Avis. In totale una quindicina di persone che si sono fatte in quattro, mettendoci tempo, fatica, mezzi e strumenti per rendere più bello il proprio paese. Il tutto in collaborazione con l’amministrazione.

