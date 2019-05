Esame della patente al posto di tre connazionali, denunce

CREMONA (28 maggio 2019) - Gli agenti della polizia stradale di Cremona, entrati in azione alla Motorizzazione Civile, di via Boschetto hanno sventato l’ennesimo esame per la patente farlocco. Protagonisti due pakistani, di 27 e 31 anni, e un indiano di 32 anni. I tre giovani si sono presentati negli uffici della Motorizzazione per sostenere l’esame teorico della patente al posto di altrettanti connazionali. La cosa, però, non è andata in porto. E' emerso che carta d’identità e permesso di soggiorno esibiti ai funzionari appartengono ad altri, persone che con ogni probabilità hanno pagato per quel servizio illecito. Gli agenti, a quel punto, hanno identificato tutti (il gruppo era composto da sei persone), quindi formalizzato le denunce.

